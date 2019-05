Plus podniósł prędkość internetu stacjonarn. do 1Gb/s z prędkości 600 i 900Mb/s

Plus Internet Stacjonarny to usługa dostępu do szybkiego internetu realizowana w czterech technologiach w zależności od dostępnej infrastruktury: światłowód, kablówka, Ethernet i miedź, podano także.

Usługa Plus Internet Stacjonarny jest udostępniana w oparciu o rozległą, ogólnopolską infrastrukturę stacjonarną Netii, która posiada 20 tys. km sieci szkieletowej w całej Polsce oraz rozległą, ogólnopolską sieć dostępową. Dociera ona obecnie do ponad 2,6 mln gospodarstw domowych na terenie całego kraju, co stanowi ich 18%, oraz do ponad 800 największych biurowców, wskazano również.