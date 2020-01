technologie 42 minuty temu

Plus rozszerza internet stacjonarny o infrastrukturę Orange Polska

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Usługa internetu światłowodowego od Plusa, świadczona do tej pory w oparciu o infrastrukturę Netii, będzie dostępna także w nowych wybranych lokalizacjach, w których znajduje się infrastruktura Orange Polska, podał Polkomtel - operator sieci Plus. To ponad dwukrotne zwiększenie zasięgu i objęcie ofertą Plus Internet Stacjonarny z prędkością do 1 Gb/s blisko 39% gospodarstw domowych w Polsce.