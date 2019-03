PMI zainwestował m.in. w rozwój nowych technologii i produktów 6 mld USD

"Wydaliśmy do tej pory 6 mld USD na specjalistyczne, często bardzo pogłębione, precyzyjne badania, a także na nowe technologie związane z produkcją wyrobów nowatorskich. Koszty powodują, że nie wychodzimy w tej grupie produktów na plus. Ale z czasem to powinno się zmieniać. Jesteśmy przekonani o słuszności naszej strategii i zależy nam na tym, aby nałogowi palacze, którzy nie chcą rzucić [palenia], mieli możliwość przejścia z tradycyjnych papierosów na nowe produkty, które wytwarzają zdecydowanie mniej szkodliwych substancji w porównaniu z dymem papierosowym" - powiedział Olczak podczas spotkania z dziennikarzami.

Według niego, wszystkie badania, jakie do tej pory zostały przeprowadzone przez PMI w różnych krajach wskazują, że dla nałogowego palacza, który nie chce rzucić palenia, przejście z tradycyjnych papierosów na wyroby nowej generacji, takie jak e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu, jest szansą na redukcję szkodliwych skutków nałogu.

"Udział wyrobów innowacyjnych w sprzedaży wyrobów tytoniowych ogółem w Europie szacujemy na 10-15%. To wzrost w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Oczywiście ten udział waha się w zależności od kraju i momentu wejścia na dany rynek. W Polsce jest on jeszcze niewielki, duża grupa palaczy wciąż pali tradycyjne papierosy" - dodał Olczak.

"Polska jest na takim etapie rozwoju, że w ciągu 5 lat możemy być w stanie poradzić sobie z problemem dotyczącym palenia papierosów" - podkreślił Olczak.

Według ostatnich danych, w Polsce jest około 9 mln osób, które palą papierosy.

Olczak dodał, że badania nad IQOS (nowatorski produkt, w którym tytoń się podgrzewa, a nie spala) były prowadzone również w Polsce, w Ośrodku Badań Klinicznych w Kajetanach oraz Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. W trakcie podgrzewania tytoniu wytwarza się aerozol, który ma średnio 90-95% mniej szkodliwych substancji, niż dym papierosowy, ale zawiera nikotynę. Ponadto, IQOS nie wytwarza popiołu. Innowacyjny system IQOS jest dostępny również w Polsce. Prace nad produktem ciągle trwają. Pod koniec ubiegłego roku wprowadzono dwa najnowsze modele urządzenia - IQOS 3 oraz IQOS 3 Multi.

"Uważam, że dopóki udział produktów nowej generacji w ogólnej sprzedaży wyrobów tytoniowych jest poniżej połowy, to wciąż jesteśmy na początku drogi. To, co nas hamuje w różnych krajach to brak odpowiednich regulacji dla tych nowych produktów. Najczęściej te nowe produkty, mimo że mają 90-95% toksycznych substancji mniej od zwykłego papierosa, są tak samo traktowane jak papierosy. To się powoli zmienia i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze" - powiedział prezes.

Dodał, że PMI czeka obecnie na decyzję amerykańskiej FDA.

"Czekamy na decyzję. To jest agencja rządowa w której może nawet długo czeka się na decyzję, ale to wynika z ilości analiz i badań, jakie ta agencja wykonuje" - podkreślił Olczak.

Podkreślił, że kiedy zaczynał pracę w PMI w 1993 r., nikt nie był w stanie wyobrazić sobie, jak ten rynek może się zmienić.

"Od 26 lat wciąż uczę się czegoś nowego. To bardzo ważne w branży, w jakiej pracuję. Zmieniło się bardzo wiele, począwszy od technologii, która pozwala nam na przeprowadzenie tak ogromnej transformacji na rynku. Zawsze zadawałem mnóstwo pytań, a to dlatego, że chciałem się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Myślę, że w przyszłości znacznie bardziej będzie się liczyło to, jakie kto posiada umiejętności, a dopiero na drugim miejscu jaką szkołę ukończył" - dodał Olczak.

Jacek Olczak był pierwszym polskim prezesem zarządu Philip Morris Polska. Następnie pełnił tę funkcję również w Niemczech i Austrii oraz Rumunii. W latach 2009-2012 był prezesem na Unię Europejską, w 2012 r. został dyrektorem zarządzającym ds. finansowych globalnego PMI.

Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w kraju, z udziałem w rynku sprzedaży papierosów wynoszącym ok. 40% (źródło: Philip Morris za Nielsen; sprzedaż wolumenowa w 2018 r.) oraz jednym z największych pracodawców, zatrudniającym ok. 7 000 pracowników na terenie całego kraju. Fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie i jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie ok. 70% produkcji krakowskiej fabryki trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach na całym świecie. Do tej pory Philip Morris International zainwestował w Polsce ponad 700 mln USD.

Tagi: rynek spożywczy, handel detaliczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące