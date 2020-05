PMPG Polskie Media kończy rok stratą. Właściciel tygodnika "Wprost" liczy na poprawę wyników

"Liczymy, że poczynione nakłady oraz dokonane już w roku 2020 zmiany w modelu wydawniczym tygodnika 'Wprost' przyczynią się do wzrostu rentowności i poprawy wyników w kolejnych latach" - czytamy w liście do akcjonariuszy.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".