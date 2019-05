PMPG Polskie Media miały 1,27 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

"W pierwszym kwartale 2019 roku grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 12 mln zł odnotowując wzrost o 0,7 mln zł względem roku 2018. Wzrost przychodu gotówkowego wynikał z rozszerzenia działalności Emitenta o pośrednictwo sprzedaży na rzecz podmiotów z poza grupy kapitałowej oraz wyższych przychodów reklamowych w 'Tygodniku Do Rzeczy'. Wzrost przychodów barterowych również wynikał z wyższego przychodu realizowanego w 'Tygodniku Do Rzeczy'. Grupa odnotowała również wzrost kosztu własnego sprzedaży o 2 mln zł oraz kosztów sprzedaży o 2,1 mln zł, rezultatem czego uzyskała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 1,3 mln zł. Strata brutto oraz netto wyniosły odpowiednio 1 mln zł oraz 1,3 mln zł" - podano w raporcie.

PMPG Polskie MediaMedia to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".