Po wystąpieniu szefa FEDu rynki akcji w górę, na walutach zmiany są niewielkie

W tej chwili w cenach jest już łączne obniżenie stóp procentowych o 75 punktów do końca roku. W efekcie poziom 3000 na S&P500 został przełamany, a teraz kontrakty terminowe na ten indeks są jeszcze wyżej. Wzrosty na rynkach akcji były kontynuowane w Azji. Na rynku walutowym dolar się osłabił, ale nie są to znaczne zmiany.

Do tej pory w lipcu złoty słabł. Najlepiej obrazuje to indeks złotego gdzie PLN przez kilka dni szybko wrócił do poziomu wsparcia będącego lokalnym dnem z czerwca. Wygląda na to, że ten poziom może powstrzymać niedźwiedzie, a słabość dolara amerykańskiego powinna być w tym pomocna. Na USD/PLN strefa w okolicach 3,81 jest pewnym oporem dla dalszych wzrostów, bo tam zatrzymane zostały wzrosty w czerwcu. Wczoraj ten poziom zadziałał i powstrzymał wzrosty. Natomiast dla EUR/PLN takim oporem jest strefa 4,26-4,27. GBP/PLN utrwalił wsparcie na poziomie 4,715, podczas gdy CHF/PLN w lipcu nieznacznie wzrósł, ale nie zbliżył się do czerwcowych szczytów, czyli poziomu 3,85. W efekcie złoty stoi przed szansą umocnienia się w lipcu względem większości głównych walut.