Poczta Polska chce być liderem na rynku logistyki gotówki

"Poczta Polska to nie tylko paczki i listy. Dostosowujemy się w swojej działalności do panujących warunków i zwiększamy zakres oferowanych usług. Rynek logistyki gotówki to miejsce, w którym spółka szuka dodatkowych przychodów. W swoich założeniach chcemy efektywnie poprawiać wyniki finansowe związane z tym segmentem biznesowym" - powiedział Sypniewski na spotkaniu z dziennikarzami.