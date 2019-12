Poczta Polska:Liczba paczek do odbioru na stacjach PKN Orlen podwoiła się w I-XI

"Poczta Polska już w 2015 roku rozpoczęła proces dostosowania sieci punktów odbioru do oczekiwań klientów. Jako pierwsze dołączyły do nas stacje paliw Orlen, następnie kioski/saloniki Ruchu oraz sklepy Żabka. Przyjęta strategia okazała się skuteczna. Klienci coraz częściej zamawiają paczki do sieci click&collect Poczty Polskiej" - powiedział menedżer ds. rozwoju sieci punktów nadawczo-odbiorczych w Poczcie Polskiej Rafał Makowski, cytowany w komunikacie.