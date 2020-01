Poczta Polska ma umowę z konsorcjum Orange na 30 tys. tabletów za 116 mln zł

Poczta Polska będzie mogła kupić do 30 tys. tabletów Samsung Galaxy Tab Active 2 wraz z usługą transmisji danych, licencje do systemu dedykowanego do zarządzania flotą urządzeń oraz usługi napraw serwisowych, podano.

"To największe tego typu wdrożenie w Europie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dzięki nowym tabletom Poczta Polska przez kolejne trzy lata będzie mogła obsługiwać przesyłki z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru. Obecnie miesięcznie doręczamy ok. ośmiu milionów takich przesyłek dla sądów, prokuratur, ale też innych instytucji i firm, które wolą nowoczesną formę potwierdzenia. Warto podkreślić, że z roku na rok liczba przesyłek z EPO rośnie o około 30-40%" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży Grzegorz Kurdziel, cytowany w komunikacie.

Tablety trafią do placówek pocztowych w czterech transzach. Pierwsza pula urządzeń zostanie przekazana do końca stycznia 2020 r., wymiana ponad 20 tys. urządzeń potrwa ok. 3 miesięcy, wskazano również.

Zakupiony w wyniku postępowania przetargowego Tablet Samsung Galaxy Tab Active 2 to urządzenie przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Wraz z obudową spełnia rygorystyczną normę MIL-STD-810G i. Ekran urządzenia umożliwia pracę z użyciem piórka S-Pen, w którym rysik nie wymaga odrębnego źródła zasilania. Wszystkie funkcje, związane z rejestrowaniem cech biometrycznych podpisów, rejestrowane są przez ekran tabletu, co jest dużym udogodnieniem w pracy pocztowców.

"Główna różnica pomiędzy papierową formą doręczania przesyłek, a procesem elektronicznym polega na zastąpieniu tradycyjnego potwierdzenia odbioru - powiadomieniem elektronicznym. Klienci korzystający z usługi Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru otrzymują informację o doręczeniu przesyłki w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie umożliwia przekazanie klientowi pełnej informacji o terminie odebrania przesyłki, a także przekazanie obrazu złożonego podpisu wraz z cechami biometrycznymi" - czytamy dalej.

Wymagania w zakresie jakości elektronicznego podpisu EPO określone są w umowie na doręczanie korespondencji dla sądów i prokuratur. Były one postawą do określenia wymagań sprzętowych w przeprowadzanym postępowaniu przetargowym. Opcja EPO jest dostępna także dla innych klientów umownych, którzy chcą otrzymywać potwierdzenia odbioru, ale nie są zainteresowani przechowywaniem papierowych dokumentów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom EPO wszystkie dane o doręczanych przesyłkach klienci otrzymują w pliku elektronicznym, podsumowano.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,5 tys. placówek.

