Poczta Polska ma umowy z ING Lease i PKO Leasing na ponad 1000 aut dostawczych

Na podstawie umowy z firmą ING Lease Poczta wprowadzi 1 028 samochodów do 3,5 t w dwóch transzach. Połowa z nich zostanie dostarczona do końca roku, druga część w I kwartale 2021. Zamówione samochody marki Peugeot mają ładowność od 0,5 t do 1,7 t, co zapewnia realizację różnorodnych zadań transportowych, podano.

"Rozwój logistyki jest kluczowy dla działalności biznesowej Poczty Polskiej. Szczególnie teraz, kiedy przygotowujemy się do piku przedświątecznego, ważne jest dla nas zapewnienie sprawnego transportu do obsługi przesyłek dynamicznie rosnącego ryku eCommerce" - powiedział prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

Ponadto do końca roku PKO Leasing dostarczy Poczcie 18 aut ciężarowych marki Iveco o ładowności do 8 t, pozostałe 25 ciężarówek dołączy do floty pocztowej w I kwartale 2021 roku. Zamówione samochody będą miały nadwozie typu furgon, wyposażone w platformy załadunkowe w 2 typach o ładowności do 4,5 t oraz do 8 ton, wskazano również.