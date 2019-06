Poczta Polska uruchomi w październiku nową sortownią paczek w Białymstoku

"Sortownia w Białymstoku jest elementem budowy nowej architektury logistycznej Poczty Polskiej Polskiej , będącej odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce. Wynajmowana hala zostanie dostosowana do potrzeb Poczty Polskiej, będzie w niej pracować blisko 190 osób. Dodatkowa sortowania zostanie oddana do użytku w październiku, czyli tuż przed szczytem paczkowym związanym ze świętami Bożego Narodzenia" - czytamy w komunikacie.

Nowy obiekt Poczty usytuowany będzie na terenie Panattoni Park Białystok, przy ul. Aksamitnej 8, w północno-zachodniej części Białegostoku, ok. 8 km od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 65 oraz w niedalekiej odległości od drogi ekspresowej S8. Panattoni Park Białystok to pierwszy park logistyczny w rejonie stolicy Podlasia oraz pierwszy projekt Panattoni Europe w tym regionie, podano także.

Obecne obiekty Poczty w Białymstoku przeznaczone do sortowania przesyłek znajdują się w trzech różnych lokalizacjach. Przeniesienie do nowej hali o powierzchni ponad 5 tys. m2 procesów sortowania i ekspedycji listów oraz paczek usprawni pracę pocztowców.

"Oddanie do użytku nowej sortowni oznacza m.in. szybszą obsługę przesyłek oraz zwiększenie efektywności. Dotychczasowy obiekt pocztowy przy ul. Elewatorskiej będzie wykorzystywany do obsługi przesyłek paletowych krajowych i międzynarodowych. Przeniesienie procesów sortowania listów i paczek do wynajętej hali to pierwszy etap zmian pocztowej sieci logistycznej w tym regionie. Docelowo podlaska sortownia będzie zlokalizowana na działce Poczty w Choroszczy pod Białymstokiem" - czytamy dalej.