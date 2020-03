Poczta Polska utworzyła zaplecze magazynowe dla Ministerstwa Zdrowia

"Poczta Polska jest ważną, głównie ze względów logistycznych, spółką skarbu państwa w nadzorze Ministerstwa Aktywów Państwowych. Należy do całego łańcucha firm, które wspierają potrzebujących i odpowiadają na apele o pomoc. My staramy się tak koordynować te działania, by wsparcie było skuteczne, dawało efekty jak najdłużej i było bezpieczne dla pracowników naszych firm" - powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin , cytowany w komunikacie.

Pierwsze przesyłki z płynami dezynfekującymi trafiły 10 marca do sortowni w Łodzi. W kolejnych dniach zostały dostarczone w formie przesyłek Kurier 48 do ZOZ-ów i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i NFZ, a następne do szpitali (w tym zakaźnych), Policji i Straży Granicznej. W sumie pocztowcy doręczyli w pierwszych dniach marca ok. 22 tys. pięciolitrowych pojemników. Od 18 marca płyny zaczęły trafiać do aptek (około 13 tys. pojemników pięciolitrowych), w kolejnych dniach do 200 Młodzieżowych oraz Specjalnych Ośrodków Wychowawczych. Od piątku 27 marca rozpoczęła się dystrybucja środków bakteriobójczych do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.