Poczta Polska: Zainteresowanie usługami online wzrosło o 40% w 2020 r.

Od sierpnia 2020 r. chęć skorzystania z wybranych usług Poczty Polskiej można zgłaszać online, a swoją tożsamość potwierdzać przy użyciu profilu zaufanego. eINFO-awizo to bezpłatna usługa, umożliwiająca otrzymywanie informacji o oczekiwaniu przesyłki w placówce pocztowej. Dosyłanie to rozwiązani dla osób, które zmieniają miejsce zamieszkania lub pobytu i chcą, aby przesyłki trafiały pod nowy adres. Przesyłki adresowane do klienta pod stary adres będę przesyłane pod nowy, który wskaże w formularzu. Doręczenie na życzenie to usługa, która umożliwia klientom ponowne doręczenie awizowanej przesyłki poleconej. Można wybrać doręczenie pod pierwotny adres w wybranym przedziale czasowym, w godzinach otwarcia placówki doręczającej ponownie awizowaną przesyłkę. W ramach usługi przechowywania przesyłek Poczta Polska może przechowywać przesyłkę nawet cztery tygodnie po pierwszej próbie doręczenia, wymieniono.