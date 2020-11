Podwyższona zmienność związana z wyborami w USA objęła też rynki surowcowe

Wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych nadal nie jest przesądzony. Po podliczeniu dotychczasowych głosów, większe szanse na wygraną ma kandydat Demokratów, Joe Biden, który przejął niektóre swing states, w tym Michigan i Arizonę. Obecnie pod największym znakiem zapytania jest stan Nevada, w którym głosy nie są jeszcze policzone do końca, ale póki co przewagę ma także Biden - przejęcie tego stanu oznaczałoby osiągnięcie przez niego wymaganych do wygranej 270 głosów elektorskich. Jednak nawet jeśli ten scenariusz się spełni, to Donald Trump już zapowiada, że podważy ten wynik i skieruje sprawę do Sądu Najwyższego. Jeśli tak się stanie, to na rezultat wyborów możemy czekać nawet kilka tygodni.