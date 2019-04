POGP: Zużycie LPG zmniejszyło się o 3,2% r/r do 2,42 mln ton w 2018 r.

Import tego surowca zmniejszył się o 2,1%, do 2,31 mln ton, natomiast produkcja krajowa wzrosła o 12,8%, do 485 tys. ton. Tym samym udział importu w rynku LPG zmniejszył się z 82,8% do 79,9%, a produkcji krajowej wzrósł z 17,2% do 20,1%, wynika z raportu POGP za 2018 rok.

Najważniejsze kierunki importu gazu płynnego do Polski to Rosja (74,5%, w porównaniu do 70,3% rok wcześniej), Litwa (7,1%), Białoruś (5,9%) i Kazachstan (5,4%). W ostatnich latach malała szczególnie rola tego ostatniego kraju, który jeszcze w latach 2008-2009 odpowiadał za ponad jedną piątą dostaw LPG do Polski, a w 2017 r. udział Kazachstanu wynosił 12,4%.

Z trzech głównych segmentów rynku LPG w Polsce, sprzedaż autogazu wyniosła w 2018 roku 1 835 tys. ton, co oznacza spadek o 4,2% r/r (1 915 tys. ton w 2017 roku), sprzedaż gazu w butlach osiągnęła 280 tys. ton, czyli zmniejszyła się o 1,8% r/r (285 tys. ton w 2017 roku), a sprzedaż gazu w zbiornikach (przydomowych i przemysłowych) wyniosła 300 tys. ton i była o 1,7% wyższa niż w 2017 roku (295 tys. ton), podano także w raporcie.

W efekcie, udział autogazu w rynku LPG zmniejszył się z 76,8% do 76%, udział segmentu zbiorników wzrósł z 11,8% do 12,4%, a segmentu butlowego z 11,4% do 11,6%.

"Analizując wieloletnie tendencje zmian w udziale poszczególnych segmentów w ogólnej sprzedaży LPG można przyjąć, że w średnim okresie udział autogazu spadnie do około 72-74% całości konsumpcji, a sprzedaż gazu w zbiornikach osiągnie poziom około 14%" - czytamy w raporcie.

Według danych URE, na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowały 7432 punkty tankowania autogazu, czyli o 1145 punktów więcej niż na koniec 2017 roku. Jednak POGP szacuje, że tylko kilkadziesiąt z nich to rzeczywiście nowe moduły LPG, a pozostała część tego wzrostu to efekt wprowadzenia obowiązkowości raportowania i sprawozdawczości w zakresie infrastruktury paliwowej, w tym także stacji paliw i autogazu.

Z tego liczba indywidualnych modułów autogazu, czyli punktów, w których można zatankować wyłącznie LPG, wyniosła 1176 sztuk w skali kraju. Stanowiły one 15,8% wszystkich punktów tankowania autogazu.

Polska Organizacja Gazu Płynnego została założona w 1996 roku i jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą firmy z branży LPG. Członkami POGP są jednostki produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji.

