technologie 1 godzinę temu

Pointpack: Liczba przesyłek w Polsce może wzrosnąć do 32/osobę w 2025 r.

Pointpack szacuje, że roczna liczba przesyłek na mieszkańca Polski może wzrosnąć do ok. 32 w 2025 r. wobec ok. 14 w tym roku. Jednocześnie zwiększy się udział przesyłek do punktów odbioru i automatów paczkowych, do nawet ok. 50% wobec ok. 28% spodziewanych w tym roku, poinformował ISBnews prezes Marek Piosik.