Pol-Mot Holding nie zgadza się z KNF ws. zarzutów dot. sprzedaży akcji Ursusa

"Odnosząc się do komunikatu KNF opublikowanego w dniu 9 kwietnia 2019 r. [...] informujemy, że zrealizowana przez Pol-Mot Auto S.A. (właściciela ok. 3,3% akcji Ursus S.A. ) w dniach 18-20 marca 2019 r. sprzedaż akcji Ursus S.A. wynikała wyłącznie z braku środków na terminowe opłacenie ciążących na Pol-Mot Auto S.A. zobowiązań podatkowych (VAT) i składek ZUS " - czytamy w oświadczeniu.

Osoby fizyczne wchodzące w skład organów Pol-Mot Auto nie miały dostępu do informacji poufnych Ursusa, w szczególności do opublikowanej z opóźnieniem informacji powziętej 11 marca 2019 r. o wpłynięciu do spółki, na skutek dokonanych przez PKO BP czynności, nadanych przez komornika sądowego, m.in. wezwania do zapłaty należności głównej 10 031 697,77 zł wraz z odsetkami oraz informacji o wszczęciu egzekucji, podkreślono.