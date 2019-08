Polenergia miała 8,64 mln zł zysku netto, 47,6 mln zł skoryg. EBITDA w II kw.

"Wyniki Polenergii w pierwszym półroczu napędzał głownie segment energetyki wiatrowej. Na lepsze wyniki tego segmentu złożył się wyższy wolumen produkcji zielonych certyfikatów o 78,1 GWh i energii elektrycznej o 77,1 GWh oraz wyższe średnie ceny zielonych certyfikatów, i energii elektrycznej. Powyższe zostało częściowo skompensowane wyższymi kosztami operacyjnymi, których wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynika z jednorazowych zdarzeń obniżających wysokość kosztów w pierwszym półroczu 2018 roku. W tym okresie dokonano korekty części historycznych kosztów serwisu technicznego w farmie wiatrowej Mycielin oraz zaksięgowano wpływ korekty deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze ubiegłego roku w farmach wiatrowych Gawłowice, Skurpie, Rajgród i Mycielin" - czytamy w komunikacie.

Drugi kwartał tego roku przyniósł stabilizację cen zielonych certyfikatów na poziomie 130 PLN/MWh. Jednocześnie ceny energii elektrycznej na rynku terminowym po spadku w pierwszym kwartale do 260 PLN/MWh, ponownie wzrosły powyżej 280 PLN/MWh. Podpisanie przez Ministra Energii w lipcu tego roku rozporządzeń do ustawy o cenach kończy proces zmian legislacyjnych ustawy ,,zamrażającej ceny energii". To może spowodować poprawę płynności na rynkach terminowych. Natomiast uchwalona na przełomie lipca i sierpnia nowelizacja ustawy o OZE, ma umożliwić przeprowadzenie jeszcze w 2019 roku kolejnej aukcji OZE, podano także.