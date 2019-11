Polenergia pozyskała 107 mln zł finansowania na Farmę Wiatrową Szymankowo

"Na realizację inwestycji spółka pozyskała finansowanie w wysokości 107 mln zł. W skład konsorcjum banków kredytujących weszły: EBOR, mBank oraz ING Bank Śląski. Okres bankowego finansowania przewidziany jest do roku 2037. Oprocentowanie kredytu równe jest stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banków. Finansowanie zostało udzielone na zasadzie Project Finance. Jest to jedno z pierwszych tego typu finansowań farm wiatrowych niekorzystających ani z krajowego systemu wsparcia, ani z długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej. Zaletą Project Finance jest dywersyfikacja ryzyka pomiędzy wszystkich uczestników projektu" - czytamy w komunikacie.

Farma Wiatrowa Szymankowo zlokalizowana będzie na terenie gminy Miłoradz w województwie pomorskim. Składać się będzie z 11 turbin o łącznej mocy 38 MW. Realizacja projektu potrwa dwa lata, a pierwszy prąd popłynie do odbiorców w 2021 roku. Dostawcą turbin, ale również podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez okres 25 lat od chwili jej uruchomienia będzie Siemens Gamesa Renewable Energy. Wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego, wchodzące w skład grupy Erbud, podano także.

"Szacowana roczna produkcja nowej farmy wiatrowej Polenergii wyniesie blisko 120 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 60 tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 104 tys. ton CO2, 98 ton SO2, 99 ton NOx, 35 ton CO oraz 6 ton PM. Po uruchomieniu projektu Szymankowo łączna moc lądowych farm wiatrowych Polenergii wzrośnie o 15% do 287 MW" - czytamy dalej.