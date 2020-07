Polenergia pozyskała 480 mln zł finansowania na budowę farmy wiatrowej Dębsk

"10 lipca 2020 roku spółka zależna Emitenta - Polenergia Farma Wiatrowa 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), mBank S.A. , ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A. - jako kredytodawcy zawarły umowę kredytów. Na podstawie umowy kredytów, kredytodawcy udzielą Farmie Wiatrowej kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 480 000 000 zł na finansowanie budowy farmy wiatrowej Dębsk oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 73 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

"W niespełna osiem tygodni od chwili ogłoszenia nowej strategii Polenergii osiągamy kolejny ważny etap związany z jej realizacją. Pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego w niezakłócony sposób pracujemy nad naszymi projektami. Zgodnie z harmonogramem podpisujemy kluczowe kontrakty i doprowadzamy do zamknięcia finansowego największego projektu w historii Grupy - Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW. Wraz z prowadzoną już inwestycją w Szymankowie o mocy 38 MW realizujemy program zwiększenia nowych mocy lądowych farm wiatrowych już o 159 MW, co jest dużym krokiem na drodze do wypełnienia strategicznego celu do 2024 roku" - powiedział prezes Polenergii Michał Michalski, cytowany w komunikacie.