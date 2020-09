Polfa Tarchomin i NanoGroup mają list intencyjny ws. współpracy

"W toku dotychczasowych badań wykazaliśmy, że enkapsulacja popularnego leku na raka jajnika, Epirubicyny, w nanocząstki polisacharydowe w znaczący sposób redukuje skutki uboczne kuracji wraz ze wzrostem skuteczności leku. Jest to w naszej ocenie przełomowe osiągnięcie w technologii dostarczania leków przeciwnowotworowych bezpośrednio do guza. Chęć współpracy wyrażona przez Polfę to dowód na to, że nasz projekt może znacząco wpłynąć na rozwój terapii onkologicznych oraz czas, w którym nasz pierwszy kandydat na lek PolEpi będzie mógł być skomercjalizowany" - powiedziała prezes NanoVelos Agata Stefanek, cytowana w komunikacie.