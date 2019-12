Polfa Tarchomin otrzyma 200 mln zł dofinansowania ze Skarbu Państwa

"Celem nowej emisji jest pozyskanie środków na kluczowe dla rozwoju spółki inwestycje m.in. na budowę nowej infrastruktury niedostępnej obecnie na terenie Polski, która umożliwi rozwój całej branży farmaceutycznej w Polsce. Zwiększy to dostępność strategicznych leków na rynku. W obszarze gospodarczym, potencjalne obniżenie cen leków wpłynie pozytywnie na poziom wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na leki, a w konsekwencji pozwoli na poprawę racjonalności ekonomicznej w gospodarowaniu jego środkami" - czytamy w komunikacie.

Spółka wystąpiła do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o dokapitalizowanie w drodze objęcia przez Skarb Państwa akcji spółki za kwotę wynoszącą 200 mln zł, podano również.

Polfa Tarchomin przechodzi modernizację zakładu. Nakłady inwestycyjne w ostatnich dwóch latach wyniosły 48 mln zł (w porównaniu do 15 mln zł łącznie w latach 2016 i 2017). Firma przygotowuje się do odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie strategicznych leków w Polsce, jak również poszerza swoją aktywność na rynkach międzynarodowych. Celem jest zwiększenie wartości spółki dla większościowego akcjonariusza - Skarbu Państwa.

Do tej pory spółka finansowała inwestycje z własnych przychodów. Obecnie na skutek optymalizacji oraz sprzedaży niewykorzystanych gruntów firma jest gotowa do poniesienia większych inwestycji. Celem jest zabezpieczenie obszarów leczniczych w Polsce, jak również produkcja substancji aktywnej do wytwarzania gotowych form leków, wskazano także.