Polimex-Mostostal bierze udział w przetargu na budowę zbiorników w Holandii

"Zrealizowaliśmy dla PERN 5 zbiorników, a 8 kolejnych jest w budowie, w tym te największe, o pojemności 100 tys. m3 w Gdańsku. Dzięki tym inwestycjom wróciliśmy do kompetencji, które przed laty zostały utracone. To z kolei pozwala nam na ekspansję zagraniczną. Jesteśmy obecnie w trakcie postępowań przetargowych na takie zbiorniki za granicą" - powiedział Figat w trakcie wideokonferencji z okazji zakończenia budowy zbiornika 32 tys. m3 w bazie paliw PERN w Koluszkach.

"Nasza spółka Naftoremont-Naftobudowa była obecna w Europie na placach budów w rafineriach i zakładach takich firm, jak Total, Neste, Gunvor czy BASF, ale do tej pory nie byliśmy dopuszczani do przetargów na zbiorniki, bo nie mieliśmy kompetencji w tym zakresie. Ostatnio zostaliśmy zaproszeni do składania ofert jako generalny wykonawca w przetargu organizowanym przez prywatny podmiot w Holandii" - dodał.