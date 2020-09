Politico: Zgoda KE na fuzję Orlenu i Lotosu świadczy o zmianie polityki Brukseli

Początkowo Komisja oczekiwała zbycia całej rafinerii w Gdańsku, jednak dla Orlenu był to warunek uniemożliwiający zawarcie umowy, co dowodzi, że płocki koncern nie był nastawiony na dezinwestycje.

Od czasu tej decyzji Polska dołączyła do Francji i Niemiec jako grupy państw wywierających silną presję polityczną na Brukselę, mającą skłonić ją do przyjęcia bardziej elastycznego podejścia do połączeń i przejęć. Chodzi o to, aby zachować równowagę pomiędzy konkurencją na danych rynkach, a faktycznymi krajowymi potrzebami zapewnienia funkcjonowania i rozwoju kluczowych przedsiębiorstw z branży energetycznej, podsumowano.