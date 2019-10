POLOmarket odnotował wzrost sprzedaży LfL o ok. 5,5% w III kw. 2019 r.

Dobre wyniki sprzedażowe grupy to efekt nałożenia zarówno dobrych parametrów związanych z ilością transakcji w sklepach, jak i dynamicznie rosnącej średniej wartości koszyka. Oba parametry to wypadkowa działań w obszarze oferty dla klienta, miejsca sprzedaży i marketingu. W tym ostatnim obszarze grupa konsekwentnie od kilku lat stawia na wielonarzędziowe budowanie lojalności swoich klientów. Przykładem jest program lojalnościowy sieci obejmujący już blisko 1,1 mln aktywnych uczestników wzbogacony miesiąc temu o nową, bardzo rozbudowaną aplikację mobilną. Wszystkie działania w obszarze marketingu są konsekwencją stałego badania potrzeb klientów. Sieć od kilku lat wykorzystuje do tego celu zaawansowane narzędzia do mierzenia customer experience, podano również.