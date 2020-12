Polregio ma 10-letnią umowę na przewozy w woj. zachodniopomorskim za 990 mln zł

"Dzięki rekordowej kwocie kontraktu z Województwem Zachodniopomorskim zabezpieczyliśmy już łącznie blisko 6 mld zł na funkcjonowanie i dalszy rozwój Polregio. To gwarancja, że będziemy stale podwyższać jakość świadczonych przez nas usług na rzecz mieszkańców Polski, dla których kolej jest realną alternatywą dla samochodu. Cieszymy się, że zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podziela naszą wizję i mocno inwestuje w rozwój szynowego transportu zbiorowego. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z wyzwań i ciężkiej pracy, jakie są przed nami. Podróż pociągiem musi być komfortowa i odpowiadać wysokim standardom, aby coraz więcej osób wybierało kolej zamiast samochodu" - powiedział prezes Polregio Artur Martyniuk, cytowany w komunikacie.

"Ta kwota budzi respekt. To jak do tej pory największa umowa, jeśli chodzi o świadczenie usług. Wynegocjowanie tej umowy to wielka sprawa. I dużo szczegółów, które zaowocowały sukcesem. Dziesięcioletni kontrakt przyniesie stabilizację zarówno dla spółki Polregio, jak i dla województwa" - powiedział wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, cytowany w komunikacie.