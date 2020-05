Polsat kupuje Interię za ponad 400 mln zł. Imperium Zygmunta Solorza-Żaka urośnie o internet

Jak podano w w komunikacie, jest to strategiczna decyzja dla rozwoju Grupy Polsat. Dzięki niej imperium medialne Zygmunta Solorza-Żaka poszerzy się o internet. Dotąd miliarder miał tu jedynie serwis vod Ipla.

Z raportu giełdowego wynika, że kwota transakcji za 100 proc. udziałów w spółce, do której należy Grupa Interia, to 422 mln zł. Kwota może się jednak zmienić, bo jest uzależniona od transakcji Polsatu ze sprzedającym oraz odsetek liczonych od końca 2019 roku do dnia ostatecznego zawarcia transakcji. Pieniądze na zakup Grupy Interia pochodzą ze środków własnych.