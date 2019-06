Polska firma Meblik otwiera dziś swój pierwszy sklep na Węgrzech

Meblik to przedsiębiorstwo założone w 2006 roku przez rodziców małych dzieci, którzy znając potrzeby najmłodszych, chcieli tworzyć produkty o mocnej konstrukcji, ale przede wszystkim bezpieczne, podkreślono w materiale.

"Polska branża meblarska ugruntowała już sobie silną pozycję w Europie, co buduje zaufanie coraz większej grupy konsumentów. Widać to dobrze na Węgrzech. Co więcej, polskie firmy postrzegają ten kraj jako rynek perspektywiczny i coraz pewniej się na nim czują" - wskazał szef budapesztańskiego biura PAIH Marcin Karaskiewicz, także cytowany w komunikacie.