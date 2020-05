Polska i 7 innych państw zwróciły się do KE ws. wykorzystania OZE w gospodarce

"W Europie musimy tworzyć i utrzymywać odpowiednie łańcuchy produkcyjne i łańcuchy dostaw w zakresie energii odnawialnej. Wesprze to również europejskie dążenia do technologicznej suwerenności w strategicznych sektorach. Dwie główne obecnie technologie produkcji energii odnawialnej - wiatrowa i słoneczna - oraz technologie magazynowania energii powinny zostać uznane za strategiczne łańcuchy wartości. Istotne jest włączenie ich do prac forum strategicznego ds. ważnych projektów, które są przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI)" - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.