Polska, Ukraina i USA podpisały porozumienie dotyczące dostaw gazu

"To jest moment, kiedy trójstronnie podpisujemy dokument o wspólnym zrozumieniu tego, czego potrzebuje Ukraina w najbliższym czasie, jeśli chodzi o bezpieczne dostawy gazu. Jest to memorandum of understanding, którego celem jest zróżnicowanie dostaw gazu na Ukrainę, która obecnie jest uzależniona od gazu rosyjskiego" - powiedział pełnomocnik rządu ds. krytycznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas uroczystości podpisania porozumienia.