Polskie Domy Drewniane kupiły dwie działki pod osiedla - w Choroszczy i Łodzi

"Jesteśmy deweloperem, który specjalizuje się w budowie nowoczesnych wielorodzinnych osiedli, wykonywanych w technologiach drewnianych. Planujemy rozpoczęcie budowy czterech pilotażowych inwestycji do końca 2020 roku. Chcemy, żeby te pierwsze budynki były naszą wizytówką i pokazywały liczne zalety budownictwa drewnianego. Przede wszystkim, proces budowy w technologiach drewnianych przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery, która w przypadku branży budowlanej jest znacząca. Po drugie, mieszkańcy mogą cieszyć się lepszym zdrowiem i mniejszymi rachunkami, m.in. za prąd i ogrzewanie. Chcemy, żeby ludzie poznali te zalety i przekonali się do tego, że drewno jest nie tylko lepszą alternatywą w stosunku do budownictwa tradycyjnego, ale też materiałem przyszłości" - powiedział prezes Tomasz Szlązak, cytowany w komunikacie.