Polskie LNG ma umowę z Selas-Linde na dostawę dwóch regazyfikatorów

"Regazyfikatory to serce rozbudowy terminalu, która ma zakończyć się w 2021 roku. Cała reszta armatury towarzyszącej, niezbędnej do rozbudowy, również niedługo będzie na miejscu. To najlepszy dowód, że ta inwestycja realizowana jest absolutnie zgodnie z harmonogramem i z fazy przygotowawczej weszła w fazę realizacji" - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski na konferencji prasowej.