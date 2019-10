Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII

"Od momentu podpisania umowy czasowej do dnia zawarcia porozumienia dotyczącego zasad kontynuowania finansowania spółki przez bank , jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2019 r., bank powstrzyma się od wykonywania swych praw wynikających z umowy kredytowej w takim zakresie, w jakim wykonywanie praw banku miałoby na celu lub skutkowałoby spłatą lub innym zaspokojeniem roszczeń banku w sposób inny niż przewidziany umową czasową" - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie, na podstawie przedstawionych przez bank informacji, spółka będzie zobowiązana w terminach wskazanych w umowie czasowej m.in. do:

(iii) zawarcia aneksów do umów zastawów rejestrowych na aktywach trwałych i zapasach o treści potwierdzonej przez bank;

(iv) doprowadzenia do zakończenia prac nad prospektem emisyjnym związanym z emisją akcji serii E, tak aby dokonać jego publikacji we wskazanym w umowie terminie;

(v) zawarcie aneksu do umowy kredytowej, zgodnie z którym od 30 listopada 2019 r. limit zobowiązania w ramach kredytu wieloproduktowego będzie nie wyższy niż 30 000 000 zł;

(vi) obniżenia poziomu wykorzystania kredytu w ramach kredytu wieloproduktowego do poziomu, który nie będzie przekraczać oczekiwanych wpływów od Jeronimo Martins Polska S.A." - czytamy dalej.

Bank może wypowiedzieć umowę czasową ze skutkiem natychmiastowym m. in. w przypadku naruszenia przez spółkę jej postanowień lub gdy jakakolwiek część majątku spółki zostanie zajęta lub objęta postępowaniem egzekucyjnym lub objęta zabezpieczeniem tymczasowym. Bank może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, pomimo faktu powzięcia przez bank informacji, że 23 maja br. wydano w stosunku do spółki nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nakazujący zapłatę kwoty 6 669 000,00 zł w konsekwencji czego wszczęte zostało postępowanie zabezpieczające, podano także.

Polwax podał też, że w związku z tym, iż upłynął okres dostępności kredytu inwestycyjnego, ewentualne przyznanie dostępności lub wydłużenie okresu dostępności będzie wymagało nowej decyzji kredytowej, która będzie możliwa w momencie wznowienia finansowania Projektu Future. Ponadto ING Bank Śląski przyjął do wiadomości, ale nie zaakceptował przypadku naruszenia z tytułu niższego niż wymagany umową kredytową poziomu EBITDA za okres od lipca 2018 do czerwca 2019 i rezerwuje sobie prawa do korzystania z tego przypadku naruszenia.