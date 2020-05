Polwax miał wstępnie 1,1 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

3. Wynik netto wyniósł -1,1 mln zł, co stanowi poprawę wyniku o 1,4 mln zł, tj. o 56,3% w stosunku do I kwartału 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie zarząd informuje, iż dokonał szacunków przychodów ze sprzedaży netto spółki za kwiecień 2020 roku, które wyniosły 8,2 mln zł, co stanowi ich spadek o 6,3 mln zł, tj. o 43,5% w stosunku do marca 2020 roku i spadek o 28,7% w stosunku do kwietnia 2019 roku, kiedy to wyniosły 11,5 mln zł" - czytamy dalej.