Polwax przejął od Orlen Projekt teren inwestycyjny

30 września 2019 roku z inicjatywy Orlen Projekt została wszczęta procedura przekazania terenu budowy, na którym ma miejsce realizacja inwestycji. Pomimo kierowanej przez Polwax do Orlen Projekt korespondencji zawierającej propozycje porozumienia przejęcia terenu budowy wraz z uwagami stron, do dnia dzisiejszego strony nie wypracowały wspólnego dokumentu potwierdzającego przekazanie przez GRI terenu budowy i przejęcie go przez Polwax, przypomniano.