"Od dzisiaj dostępny jest gameplay symulatora, dzięki któremu gracze mogą poznać szczegóły rozgrywki. Jest to jednocześnie początek szerokiej kampanii marketingowej tytułu. Będziemy publikować kolejne materiały promocyjne, dlatego zachęcamy graczy oraz naszych fanów do śledzenia naszych profili na portalach społecznościowych" - powiedział prezes Dawid Ciślak, cytowany w komunikacie.

Polyslash to studio z siedzibą w Krakowie. Największą produkcją studia jest gra "We. The Revolution". Należy do grupy kapitałowej PlayWay. Od sierpnia 2020 r. spółka jest obecna na rynku NewConnect.