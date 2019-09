Pomimo wielu bodźców, notowania złota pozostają stabilne

Na rynku złota nowy miesiąc rozpoczął się mało wyraziście, ponieważ notowania tego kruszcu poruszały się w konsolidacji. W poniedziałek cena złota oscylowała w okolicach 1535 USD za uncję, a ostatecznie cena złota delikatnie zwyżkowała. We wtorek notowania kruszcu nadal poruszają się w podobnym zakresie cenowym co w poniedziałek, lecz trochę silniejsza jest strona podażowa. Tak czy inaczej, ruchy te na razie nie przynoszą żadnych istotnych rozstrzygnięć.

Faktem jest, że na rynek złota obecnie działają różne siły, często się równoważące. Kluczowym wydarzeniem minionego weekendu było wejście w życie nowych ceł na dobra chińskie importowane do USA, jak również na dobra amerykańskie importowane do Chin. To naturalnie prowadzi do zwiększonej awersji inwestorów do ryzyka, co przyciąga ich na rynek złota, traktowanego jako ,,bezpieczna przystań".