Ponad 2 tys. firm z II i III etapu PPK wybrało ofertę Pekao TFI

Ponad 2 tysiące przedsiębiorstw z drugiego i trzeciego etapu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wybrało ofertę przygotowaną przez Pekao TFI, podał Bank Pekao. Chodzi o firmy zatrudniające od 20 do 49 oraz od 50 do 249 pracowników, które umowę o zarządzanie PPK muszą zawrzeć do 27 października. Celem Pekao jest 10% udziału w rynku PPK.