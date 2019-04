POPiHN: Marża detaliczna na ON wzrosła o 75% po I kw.

Średnia cena detaliczna ON w ciągu trzech miesięcy 2019 wyniosła 5,04 zł/l, w porównaniu do 4,91 zł/l przeciętnie w 2018 r. Natomiast marża na to paliwo wyniosła 14 groszy na litrze, w porównaniu do 8 groszy w 2018 roku. Według wyliczeń ISBnews, oznacza to wzrost o 75%. Po dwóch miesiącach roku marża wynosiła jednak 17 groszy na litrze, a w styczniu 2019 r. aż 25 groszy.