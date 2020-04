handel detaliczny 50 minut temu

POPiHN: Wartość sprzedaży polskich stacji paliw to ok. 132 mld zł w 2019 r.

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna paliw wyniosła 28 mld litrów w 2019 roku, w porównaniu do 27 mld litrów rok wcześniej, co daje wartość ok. 132 mld zł, wobec 121 mld zł w 2018 roku, wynika z wyliczeń Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).