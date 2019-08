POPiHN: Zużycie paliw w Polsce wzrosło o 3% r/r w I półroczu 2019 r.

"Popyt na paliwa samochodowe wzrósł o 3%, przy czym paliwa importowane stanowiły 32% potrzeb rynku - identycznie, jak przed rokiem. Do pojazdów prywatnych i będących własnością firm transportowych zatankowano 15,6 mld litrów paliw, przy czym prawie 5 mld litrów z tej puli pochodziło z zagranicy. W stosunku do I półrocza 2018 r. oficjalny wzrost zużycia paliw silnikowych wyniósł około 509 tys. m3" - czytamy w komunikacie.

Rynek krajowy 3 głównych paliw transportowych (benzyn, oleju napędowego oraz LPG) wzrósł o 3% przy uzależnieniu od importu na poziomie 32%, podano również.

Wśród nich najszybciej rosła sprzedaż benzyn (o 4%, do 3,1 mln m3), podczas gdy popyt na ON i LPG wzrósł o 3% (odpowiednio do 10,1 mln m3 i 2,5 mln m3), wynika z danych POPiHN.

"Ogółem konsumpcja 6 głównych gatunków paliw (BS, ON, LPG, LOO, JET i COO) była wyższa o 3% od konsumpcji po I półroczu 2018 r. Import paliw zaspokajał 30% potrzeb krajowych przy poziomie 31% po I półroczu 2018 r." - czytamy dalej.

Najszybciej rosło zapotrzebowanie na paliwo lotnicze JET (o 8%, do 620 tys. m3), a jedynym paliwem, którego sprzedaż spadła, był lekki olej opałowy (o 9%, do 356 tys. m3). Prawie nie zmieniło się zużycie ciężkiego oleju opałowego (wzrost o 1%, do 104 tys. m3).

Bilans obrotów międzynarodowych po I półroczu 2019 r. - podobnie jak było to przed rokiem - pokazał nadwyżkę importu i nabyć w-w w stosunku do eksportu i dostaw w-w. Nadwyżka ta została określona na poziomie 3,2 mln m3. Porównując I połowę 2019 r. do I połowy 2018 r. widać, że import paliw zwiększył się jedynie o 22 tys. m3, ale za to eksport zmalał aż o 275 tys. m3, podsumowano.

Tagi: handel detaliczny, chemia, farmacja, giełda , wiadomości , giełda na żywo

