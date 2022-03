Poradnik dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z giełdą

Gdzie szukać wiedzy na temat giełdy?

Przed rozpoczęciem inwestowania na giełdzie trzeba uzbroić się w najważniejsze narzędzie, czyli wiedzę . Nie wystarczy lektura kilku artykułów, by dobrze poznać mechanizmy poszczególnych instrumentów finansowych, dlatego warto zadbać o to w inny sposób.

Cenna jest także wymiana wiedzy , dlatego, jeśli znasz kogoś bardziej doświadczonego, kto może Ci pomóc, warto skorzystać z tej opcji. Przed rozpoczęciem inwestowania należy odpowiedzieć sobie na pytanie o Twój akceptowalny poziom ryzyka inwestycyjnego . To istotna wiedza, która pozwoli Ci dopasować strategię inwestycyjną do własnych potrzeb.

Jakie są podstawowe zasady inwestowania na giełdzie?

Inna zasada inwestowania na giełdzie, która jak przyznają eksperci, jest niezwykle trudna do opanowania, to niekierowanie się emocjami podczas podejmowania decyzji finansowych . Łatwo dać ponieść się euforii, gdy akcje windują i trudno nie myśleć o sprzedaży aktywów, gdy zaliczają spore spadki. Niestety, emocje nie są dobrym doradcą finansowym, a chłodne i świadome decyzje będą procentować.

Gdzie śledzić informacje na temat giełdy i sytuacji rynkowej?

Same informacje giełdowe dostępne są online i można skorzystać z serwisów internetowych , które zajmują się tą tematyką. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów z 2021 r., najczęściej inwestorzy korzystają z nich (jedynie 2,6 proc. nie korzysta z tego źródła). Do najczęściej wskazywanych serwisów należy Stooq, Bankier.pl czy Money.pl.

Inwestowanie bez ryzyka

Czy możliwe jest inwestowanie bez ryzyka? Gry giełdowe, czyli inaczej symulatory giełdy, to idealny sposób na to, by poznać, jak to jest naprawdę handlować akcjami i nie ryzykować utratą swoich pieniędzy. Dzięki symulatorom giełdowym można wybrać papiery wartościowe, dokonywać transakcji czy śledzić wyniki.