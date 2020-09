Porozumienie podpisane ze związkami zawodowymi zakłada likwidację kopalń do 2049

W 2021 r. ma zostać wygaszone wydobycie w dwóch kopalniach. Górnictwo ma być subsydiowane przez państwo, ale szczegółów nie przekazano - poza informacją, iż konieczna jest na to będzie zgoda Komisji Europejskiej (KE). Pracownicy dołowi uzyskali gwarancję zatrudnienia do emerytury.

"To, co podpisaliśmy, to kierunek uczciwej, sprawiedliwej transformacji polskiej, energetycznej i górnictwa. Polska idzie własną drogą, uwzględniając własną specyfikę, ale także idziemy zgodnie z polityką Unii Europejskiej" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń dziennikarzom po podpisaniu porozumienia.