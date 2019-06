Port Lotniczy Warszawa/Modlin zwiększył liczbę pasażerów o 3,1% r/r w maju

"Maj 2019 r. okazał się dla Portu Lotniczego Warszawa/Modlin najlepszym miesiącem w historii lotniska. Po raz pierwszy udało się przekroczyć barierę 290 tys. pasażerów. W maju 2019 Port Lotniczy Warszawa/Modlin obsłużył 290 682 pasażerów. Tym samym odnotowano 3,1% wskaźnik dynamiki wzrostu ruchu pasażerskiego w stosunku do maja roku ubiegłego. Był to nie tylko najlepszy pod względem przewozów maj w historii portu, ale również najlepszy miesiąc przewozowo ogółem" - czytamy w komunikacie.

Od początku roku do 31 maja 2019 r. obsłużono łącznie 1 285 199 pasażerów, co przełożyło się na wzrost o 4,2% r/r, podano także.

7 czerwca po raz pierwszy swoich klientów wysłał na wakacje nowy touroperator na lotnisku Warszawa/Modlin - Coral Travel Poland. Lot na lotnisko Enfidha-Hammamet w Tunezji, obsługiwany przez Enter Air wystartował kilka minut po 12:00. Rejsy czarterowe na tym kierunku będą odbywać się w każdy piątek, do 25 października. Natomiast pasażerowie Itaki do Hammametu i Warny polecieli w piątek z lotniska Warszawa/Modlin samolotem Boeing 737-800 przewoźnika Blue Panorama Airlines. Włoski przewoźnik czarterowy w sezonie lato 2019 będzie wykonywał do 6 operacji tygodniowo, czytamy dalej.