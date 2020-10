transport 1 godzinę temu

Port Warszawa/Modlin miał 260 tys. pasażerów w III kw., spadek o 69,3% r/r

Na Lotnisku Warszawa/Modlin obsłużonych zostało 751,5 tys. pasażerów w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r., co stanowi spadek o 69% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, podał port lotniczy. Sam III kwartał port zamknął wynikiem 259,8 tys. pasażerów (spadek o 69,3% r/r). Od stycznia do września br. wykonano na lotnisku Warszawa/Modlin łącznie 7 678 operacji lotniczych, tj. o 53,3% mniej niż rok wcześniej.