Portfel zam. Elektrotim S.A. wzrósł o 21,5% r/r do 248,68 mln zł na koniec VIII

"Elektrotim S.A. wg stanu na dzień 30.08.2019r. posiada portfel zamówień w wysokości ok. 248 679 tys. zł netto. Elektrotim S.A. wg stanu na dzień 01.09.2018r. posiadał portfel zamówień w wysokości ok. 204 623 tys. zł netto. Portfel zamówień Elektrotim S.A. w ujęciu 01.09.2018r. do 30.08.2019 r. zwiększył się o 21,5%" - czytamy w raporcie półrocznym.