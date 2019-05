Portfel zamówień Trakcji PRKiI był wart 2,18 mld zł na koniec 2018 r.

"Portfel zamówień Trakcji PRKiI na koniec 2018 roku wzrósł o blisko 45% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł ok 2,2 mld zł netto. W tym okresie podpisaliśmy umowy o łącznej wartości powyżej 1,5 mld zł netto, z których większość przekraczała budżety inwestorskie. Oznacza to, że spółka w minionym roku finalizowała realizację kontraktów zawieranych w okresie rynkowej zapaści i rozpoczęła wykonywanie umów zawieranych na znacznie korzystniejszych warunkach" - napisał prezes Marcin Lewandowski w liście do akcjonariuszy.