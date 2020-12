Pozbud przyjął główne założenia strategii na lata 2021-2023

Założenia do strategii grupy kapitałowej Pozbud na lata 2021-2023:

Rynek stolarki otworowej. Spółka Pozbud będzie kontynuować produkcję towarów premium na rynku stolarki otworowej pod marką slonawy. Celem strategicznym na rok 2021 jest przekonfigurowanie oferty profili okiennych, wzmocnienie udziału spółki w segmencie sprzedaży drzwi zewnętrznych oraz wznowienie działalności w segmencie sprzedaży drzwi wewnętrznych. Zarząd Pozbud zakłada sukcesywne zwiększanie w omawianym segmencie działalności przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych do poziomu przekraczającego 100 mln zł rocznie w ciągu 5 lat, w tym również poprzez wzmocnienie sprzedaży w kanale eksportowym oraz nawiązanie sojuszy z partnerami o zasięgu międzynarodowym.

Rynek specjalistycznych usług budowlanych. Spółka, poprzez podmioty zależne - SPC2 Sp. z o.o. oraz AGNES S.A. ma znaczący udział w realizowanym dla PKP PLK S.A. kontrakcie "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". Celem strategicznym spółki jest uzyskanie założonych parametrów finansowych na realizowanym zgodnie z harmonogramem do roku 2023 kontrakcie, uzyskanie referencji umożliwiających kontynuowanie działalności w segmencie budowy infrastruktury światłowodowej. Jednocześnie zarząd nie wyklucza udziału w postępowaniach przetargowych związanych z udzieleniem zamówień w innych segmentach budownictwa infrastrukturalnego. Ponadto spółka zakłada wejście na rynek usług budowlanych w segmencie hydrotechniki oraz na rynek odnawialnych źródeł energii - poprzez powołanie w 2020 roku spółki zależne Pozbud Hydrotechnika Sp. z o.o. oraz Pozbud OZE Sp. z o.o., również w formule zawiązania współpracy z firmami i inwestorami działającymi w branży hydrotechnicznej i inżynieryjnej.

Nowe branże. Zarząd spółki podejmuje działania zmierzające do dalszej dywersyfikacji zakresu działalności, w tym na branżę przemysłu elektromaszynowego, nie wykluczając dokonania celowych akwizycji.

2) Zarządzanie: Zarząd Pozbud w okresie objętym strategią będzie kontynuować działania podjęte w II kwartale 2020 roku, zmierzające do wdrożenia systemów zarządzania w spółce i grupie kapitałowej, opartych o nowoczesną infrastrukturę IT, zapewniającą dostęp do bieżących i aktualnych danych zarządczych. Jednocześnie zarząd spółki planuje kontynuować reorganizację systemów zarządzania zakładem produkcyjnym w Słonawach, w celu dalszego podnoszenia efektywności procesów produkcji oraz zarządzania dostępnymi aktywami i zasobami.