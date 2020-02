giełda 1 godzinę temu

Pracodawcy RP za wydłużeniem pozwoleń na pracę dla Ukraińców nawet do 1,5 roku

Ze względu na fakt, że 1 marca br. Niemcy zmienią prawo migracyjne, otwierając się szerzej na pracowników z Ukrainy, Polska powinna pilnie podjąć działania, by zapobiec exodusowi Ukraińców do naszego zachodniego sąsiada. Chodzi przede wszystkim o wydłużenie ważności oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy osobom z Ukrainy do 12-18 miesięcy z obecnych 6 miesięcy, uważa Michał Podulski, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) - członka Pracodawców RP.