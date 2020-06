PRCH: 79% klientów czuje się bezpiecznie w centrach handlowych

Wciąż ponad połowa badanych (52%) deklaruje, że udaje się do galerii po konkretne produkty. 53% osób ogranicza wydatki tylko do najpotrzebniejszych rzeczy. Co piąty ankietowany wybiera się do centrum handlowego, żeby zobaczyć, co się dzieje na mieście, a co trzeci w poszukiwaniu ciekawych promocji, wskazano również.